Rita Lee ganha mural em sua homenagem na Vila Mariana, bairro onde cresceu em SP

Rita Lee ganhou um mural em sua homenagem na Vila Mariana, bairro onde cresceu na zona sul de São Paulo. A cantora, apelidada de “rainha do rock”, morreu no dia 8 de maio, aos 75 anos.

O painel de 8 metros de altura e 15 de comprimento fica localizado na Avenida Domingo de Moraes, 320, em frente à estação Vila Mariana do metrô.

A obra começou a ser preparada na última semana pelos irmãos Paulo e Pedro Terra, com a ajuda de Ge Moura, e foi concluída nesta sexta-feira, 26. Os artistas decidiram criar a arte após serem incentivados por seguidores nas redes sociais.

Os irmãos Paulo e Pedro Terra e Ge Moura concluíram o mural em homenagem à Rita Lee na Vila Mariana nesta sexta-feira, 26. Foto: Werther Santana / Estadão Conteúdo

“Como eu já fiz diversas homenagens, pediram para eu fazer uma para ela”, contou Paulo ao Estadão. Em julho de 2022, ele e o irmão prepararam um mural do influenciador Jesse Koz e do cachorro Shurastay, dupla que sofreu um acidente de carro fatal nos Estados Unidos.

Com os pedidos, começou a busca por um local para a criação do painel. Também com dicas dos seguidores, Paulo recebeu a ajuda do proprietário de um restaurante, que ofereceu o espaço para a homenagem a Rita.

Mural fica em frente à estação Vila Mariana do metrô e já começa a atrair visitantes. Foto: Werther Santana / Estadão Conteúdo

Os artistas reproduziram duas fotos clássicas da cantora, uma dos anos 1960 e outra da década de 1990, e as juntaram aos tons vivos e coloridos que já são tradicionais de suas obras.

“Escolhemos duas imagens de impacto que remetem muito ao semblante dela. Fizemos uma montagem e um layout para poder reproduzir nesse espaço. O resultado foi muito satisfatório”, explicou o muralista.

“Ela merecia estar retratada em um painel”, afirmou Paulo, que cresceu escutando as músicas de Rita com os pais. “Principalmente na região onde ela nasceu e cresceu. Foi uma artista que representou a música brasileira”.