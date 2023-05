Rita Lee: missa de sétimo dia será transmitida pela internet

A missa de sétimo dia da cantora Rita Lee, que morreu em 8 de maio de 2023, será aberta ao público e contará também com transmissão pela internet, informou seu viúvo, Roberto Carvalho, no Instagram.

Fã mostra foto de Rita Lee durante fila para seu velório no Planetário do Ibirapuera em 10 de maio de 2023. AP Photo/Andre Penner Foto: Andre Penner/AP Photo

A cerimônia ocorrerá na próxima terça-feira, 16 de maio, às 12h30, na Paróquia São Pedro e São Paulo, no parque Alfredo Volpi, em São Paulo. O local fica na rua Engenheiro Oscar Americano, Cidade Jardim. Quanto à transmissão online, mais detalhes para quem for assistir serão divulgados no próprio dia.

Rita Lee passou os últimos anos com saúde debilitada por conta de um câncer no pulmão. A família chegou a comemorar a cura da doença em 2022, quando exames de rotina mostraram a remissão da doença. Entre 24 de fevereiro e 24 de março deste ano, a cantora já havia sido internada por problemas de saúde.

O velório de Rita Lee, ocorrido no Planetário, no Parque do Ibirapuera, também foi aberto ao público. A cerimônia de cremação, porém, foi restrita a familiares.





Continua após a publicidade