Quando o Twitter se tornou mais popular no Brasil, no final dos anos 2000, a rede social foi o lugar onde fãs e artistas conversavam sem muito filtro. (Não era como hoje em dia, em que muitas postagens são pensadas por profissionais de social media.) E se teve alguém que imprimiu uma marca na plataforma, seu nome é Rita Lee.

Rita Lee morreu na noite desta segunda-feira, 8, em casa, ao lado da família. Foto: Eduardo Nicolau/AE

Algumas publicações da rainha do rock, que morreu na noite desta segunda-feira, 8, viralizam até hoje. E mesmo que a conta da cantora, @LitaRee_real, esteja fechada e o conteúdo não possa mais ser retuitado, na rede social circulam capturas de tela de publicações dela. E, assim, vamos combinar que, se no palco, em entrevistas, Rita era cheia de opinião e tinha um jeito único, no Twitter não era muito diferente.

Confira abaixo 10 vezes que Rita Lee provou que também era a rainha do Twitter

Ela sabia quem era. E, segundo ela, não era loucura.

Tweet de Rita Lee. Foto: Reprodução/Twitter/@LitaRee_

Ao mesmo tempo deixava claro para quem a seguia que aqueles tweets não eram efeitos de drogas.

Rita Lee noTwitter. Foto: Reprodução/Twitter/@LitaRee_real

Não dá para dizer que ela não sabia quem era, né mesmo?

Rita Lee no Twitter. Foto: Reprodução/Twitter/LitaRee_real

Ops, mais uma vez...

Rita Lee noTwitter. Foto: Reprodução/Twitter/@LitaRee_real

Mas ela não pedia nada além de compreensão.

Rita Lee noTwitter. Foto: Reprodução/Twitter/@LitaRee_real

Mas se não desse certo, ela tinha a resposta.

Rita Lee noTwitter. Foto: Reprodução/Twitter/@LitaRee_real

E a resposta podia ser para ela mesma.

Rita Lee noTwitter. Foto: Reprodução/Twitter/@LitaRee_real

Era uma mulher que sabia o que estava falando.

Rita Lee noTwitter. Foto: Reprodução/Twitter/@LitaRee_real

E o que estava sentindo também.

Rita Lee noTwitter. Foto: Reprodução/Twitter/@LitaRee_real

E se ela decidisse se desfazer de tudo, era melhor nem contar com a memória.

Rita Lee noTwitter. Foto: Reprodução/Twitter/@LitaRee_real