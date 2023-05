Rita Lee vai virar nome de praça no Rio, anuncia Eduardo Paes

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), anunciou nesta terça-feira, 9, que irá nomear uma praça na cidade em homenagem à cantora Rita Lee, que morreu na noite desta segunda-feira, 8, em São Paulo. Há cerca de 15 anos, a rainha do rock declarou em uma entrevista que gostaria de dar o nome “a uma pracinha” quando morresse.

“Você acha que, quando eu morrer, eu vou ganhar nome de rua?”, indagou Rita Lee à apresentadora Fernanda Young, durante entrevista concedida em 2008. Fernanda, então, perguntou se esse era um desejo dela, ao que a cantora respondeu: “Ah, eu quero. Uma pracinha.”

A cantora e compositora Rita Lee em 1976 Foto: Solano de Freitas/Estadão

Nesta terça, o prefeito do Rio foi ao Twitter prestar sua homenagem à Rita Lee e afirmou que aquele desejo dela será atendido. “Triste com a morte dessa mulher que marcou a vida da minha geração e de tantas outras!”, escreveu Paes. “Ah! Aqui no Rio vamos atender seu desejo e ela vai ganhar uma praça com seu nome! Meus sentimentos aos amigos, familiares e a enorme legião de fãs!”

A denominação de ruas e praças no Rio pode ser feita por decreto do prefeito ou mesmo por qualquer pessoa - nesse caso, desde que haja um abaixo-assinado de moradores da região e respeitando alguns critérios definidos pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. A praça que passará a se chamar Rita Lee ainda não foi anunciada.