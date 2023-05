A cantora Rita Lee morreu aos 75 anos, no fim da noite desta segunda-feira, 8, em casa. O velório, aberto ao público, será nesta quarta-feira, 10, das 10h às 17h, no Planetário, no Parque do Ibirapuera. O corpo da cantora será cremado em uma cerimônia restrita à família.

A lista de grandes sucessos e músicas marcantes de Rita Lee passa por variados estilos e décadas. Até mesmo quem não é grande fã da cantora certamente já se deparou com alguns trechos memoráveis na voz da cantora ao longo da vida.

Rita Lee em 2008 Foto: Eduardo Nicolau / Estadão





Quem nunca ouviu um “Venenosa, ê ê ê ê ê/Erva venenosa, ê ê ê ê ê/É pior que cobra Cascavel/Seu veneno é cruel-el-el”? Ou a frase “No escurinho do cinema...”, que já nos remete ao ritmo de Flagra?

“Não adianta chamar/Quando alguém está perdido/Procurando se encontrar”, cantava em Ovelha Negra, abordando questões como aceitação e pertencimento de quem, por ser diferente, é considerado como a “ovelha negra da família”.

Uma toada semelhante tinha a animada Esse Tal de Roque Enrow, lançada na década de 1970, ainda mostrava a relutância de algumas famílias com jovens que enveredavam pelo caminho musical mais ‘rebelde’.

Rita Lee também demonstrava seu lado romântico. Mania de Você trouxe trechos como “Meu bem você me dá... Água na boca” e “A gente faz amor por telepatia”. Só de Você tratava da “velha história de amor que sempre acaba bem”: “Porque a gente nem sabe o porquê/Mas acontece que eu nasci/Pra ser só de você.../Cola seu rosto no meu rosto, enrola/ Seu corpo no meu corpo, agora/Está na hora de dançar...”.

Em Caso Sério, entoava: “Você e eu somos um caso sério/Ao som de um bolero/Dose dupla/Românticos de Cuba... Libre/Misto quente/Sanduíche de gente”. Há também Desculpe o Auê: “Eu não queria magoar você/Foi ciúme, sim/Fiz greve de fome, guerrilha, motim/Perdi a cabeça/Esqueça.

A cantora também tocava em temas considerados tabu no passado. Em Amor e Sexo, Rita Lee comparava os dois conceitos: “Amor é divino/Sexo é animal/Amor é bossa nova/Sexo é carnaval/Amor sem sexo é amizade/Sexo sem amor é vontade”.

Já Lança Perfume dizia: “Eu sou neném/Só sossego com beijinho/Vê se me dá o prazer/De ter prazer comigo/Me aqueça/Me vira de ponta cabeça/Me faz de gato e sapato/E me deixa de quatro no ato/Me enche de amor, de amor”.

Em clima vampiresco, cantava: “Venha me beijar/Meu doce vampiro/Na luz do luar”. Reza parecia um hino contra os invejosos: “Deus me perdoe por querer/Que Deus me livre e guarde de você”. O belo refrão de Agora Só Falta Você alcançou gerações diversas por conta de trilhas sonoras de novelas e até propagandas.

Em Baila Comigo, sonhava em “Ser um bicho preguiça/Espantar turista/E tomar banho de sol/Banho de sol, banho de sol... Baila Comigo/Como se baila na tribo/Baila comigo/Lá no meu esconderijo”

Do hoje distante 1968, veio Panis Et Circenses, ainda em sua época de Mutantes: “Mas as pessoas da sala de jan-tar/São as pessoas da sala de jan-tar/Mas as pessoas da sala de jan-tar/São ocupadas em nascer e morrer...”

O bom humor da letra de Moacyr Franco casou bem com o estilo escrachado de Rita Lee em Tudo Vira Bosta, que faz diversas citações, como “O ovo frito e o caviar”, “A Mercedes e o Fuscão” e a “Prostituta e o deputado” e destaca como todos têm o mesmo fim.

Relembre abaixo algumas das músicas mais conhecidas de Rita Lee

Ovelha Negra





Reza





Mania de Você





Erva Venenosa

Esse Tal de Roque Enrow





Doce Vampiro





Lança Perfume





Amor e Sexo









Agora só falta você





Caso Sério





Baila Comigo









Panis Et Circenses





Tudo Vira Bosta





Desculpe o Auê





Ti Ti Ti





Mutante





Só de Você