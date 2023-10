Robert Plant surpreende e canta ‘Stairway to Heaven’ pela primeira vez em 16 anos; assista

O vocalista Robert Plant surpreendeu no último sábado, 21, ao cantar Stairway to Heaven, maior hit da banda Led Zeppelin, pela primeira vez em 16 anos. A apresentação ocorreu em um evento organizado por Andy Taylor, guitarrista do Duran Duran, segundo a New Musical Express.

O show foi feito em prol do Cancer Awareness Trust, instituto que apoia o desenvolvimento de pesquisas contra o câncer. No ano passado, Andy Taylor compartilhou que foi diagnosticado com um câncer de próstata em estágio avançado.

Além de Plant, outras personalidades, como o músico Andrew Ridgeley, do Wham!, e Guy Pratt, baixista do Pink Floyd, também participaram do evento. A apresentação foi transmitida ao vivo e publicada por internautas posteriormente nas redes sociais.

Robert Plant durante uma apresentação em Brasília em 2012. Vocalista cantou 'Stairway to Heaven' pela primeira vez em 16 anos neste sábado, 21. Foto: Ueslei Marcelino / REUTERS

A última vez que o vocalista cantou a música foi durante uma reunião da banda em 2007. Na ocasião, Plant, Jimmy Page e John Paul Jones fizeram uma apresentação em Londres acompanhados de Jason Bonham, filho de John Bonham, na bateria, conforme informações da Rolling Stone.

O vocalista já comentou, diversas vezes, sobre as diferenças que possui com Stairway to Heaven, mesmo que a música seja uma das canções mais icônicas produzidas pela banda. Em uma entrevista concedida ao Estadão em 2015, o cantor incluiu o hit entre as canções que não canta “de jeito nenhum”.

Stairway to Heaven, que faz parte do álbum Led Zeppelin IV, de 1971, já enfrentou um longo processo de plágio, mas a banda britânica foi inocentada das acusações em 2020. Na ocasião, Plant e Page foram acusados de copiar o riff da abertura da canção Taurus, da banda norte-americana Spirit. O júri, porém, considerou que os acordes não eram intrinsecamente semelhantes.

Assista à apresentação de Stairway to Heaven por Robert Plant:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais