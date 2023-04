Roberto Carlos comemora 82 anos; Nomes como Gal Costa, Elis Regina e Nando Reis já gravaram o rei

Nesta quarta-feira, 19 de abril, o cantor e compositor Roberto Carlos comemora 82 anos de idade. Na ativa, o rei, como ficou conhecido, tem inúmeros sucessos colecionados desde a Jovem Guarda, nos anos 1960, período em que se tornou um ídolo da juventude.

Roberto Carlos distribuiu de rosas durante o encerramento do show no "Emoções em Alto Mar" Foto: Marcos de Paula/AE

Sempre muito cuidadoso com suas composições, Roberto não costuma liberar regravações tão facilmente. Ou, então, prefere sugerir alterações nas escolhas dos artistas que o procuram com intenção de gravar suas canções - a maioria feita em parceria com o amigo Erasmo Carlos (1941-2022).

Para comemorar mais um ano de vida de Roberto, o Estadão listou quinze regravações de suas músicas por artistas de diferentes gerações. Todas são em parceria com Erasmo - com exceção de Meu Grito, com letra e música apenas de Erasmo, feitas especialmente para o cantor Agnaldo Timóteo (1936-2021).

Eu sou Terrível - Gal Costa

As Curvas da Estrada de Santos - Elis Regina

Além do Horizonte - Nara Leão

Meu Grito - Agnaldo Timóteo

Fera Ferida - Maria Bethânia

Eu te amo, te amo, te amo - Marisa Monte

É Proibido Fumar - Skank

É Preciso Saber Viver - Titãs

Como é Grande Meu Amor Por Você - Sandy

Não se Esqueça de Mim - Nana Caymmi

Se Você Pensa - Lulu Santos

De Tanto Amor - Nando Reis

Do Fundo do Meu Coração - Adriana Calcanhoto

Ilegal, imoral ou engorda - Teresa Cristina

Desabafo - Fafá de Belém