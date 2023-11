Roberto Carlos lança ‘Eu Ofereço Flores’, música inédita; ouça

O cantor e compositor Roberto Carlos lançou nesta quinta-feira, 23, a canção romântica Eu Ofereço Flores. A música é a primeira inédita de Roberto desde Esse Cara Sou Eu e A Mulher Que Eu Amo, de 2012.

O cantor Roberto Carlos distribui rosas no final do show Foto: Caio Girardi

A música, apresentada por Roberto pela primeira vez em show comemorativo de seus 82 anos, no dia 19 de abril deste ano, em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, onde ele nasceu, ainda não havia ganhado registro fonográfico.

A canção assinada apenas por Roberto é uma espécie de agradecimento do cantor aos seus fãs. Parte da letra diz “E olhando pra vocês/Eu vejo esses sorrisos/ Que enfeitam minha vida/De alegria e cores/De todo o coração/Por tudo isso então/Eu ofereço flores”.

Roberto deve cantar Eu Ofereço Flores na gravação de seu especial de fim de ano da TV Globo, no próximo dia 29 de novembro.

Em seus shows, Roberto costuma distribuir rosas vermelhas e brancas para a plateia enquanto a orquestra executa a canção Jesus Cristo, uma de suas composições mais famosas, parceria com Erasmo Carlos.

O ato virou uma tradição no final de suas apresentações - as flores são disputadas com vigor pela plateia. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, o número de rosas distribuídas varia de acordo com a quantidade de público, mas nunca é menor do que 12 buquês com uma dúzia de rosas cada.

Em julho de 2022, Roberto ficou bravo com um fã que gritava insistentemente na beira do palco enquanto ele cantava Como é grande o meu amor por você. O cantor o mandou calar a boca. Na época, a assessoria de Roberto afirmou que ele ficou “totalmente desconcentrado” com a gritaria na plateia.

Depois do episódio, Roberto passou a pedir de forma bem-humorada que o público só levante e vá para a frente do palco disputar uma rosa quando ele começar a cantar Jesus Cristo, a última canção do roteiro.

Roberto Carlos é um dos poucos cantores que na atualidade se posiciona na beira do palco, bem perto do público. Além de atirar as rosas, o cantor também, por vezes, as entregas nas mãos dos fãs. Ele também costuma ficar de olho em quem já pegou a flor naquele dia ou em dias anteriores.