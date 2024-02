Roberto de Carvalho compartilha novo vídeo de Rita Lee; assista

O músico Roberto de Carvalho, viúvo da cantora Rita Lee, compartilhou no último domingo, 18, um vídeo inédito com a artista, que morreu aos 75 anos em maio de 2023. No registro, publicado pelo Instagram, Rita aparece sentada à beira de uma piscina. Confira:

A data do registro não foi especificado, mas fãs aproveitaram a publicação para relembrar a cantora. "O bom disso tudo é que a gente sempre pode vê-la, não é? Imortal, minha levada da breca", comentou uma usuária. Roberto vem postando lembranças com ela desde a morte da artista. O casal trabalhou e permaneceu junto até o fim da vida de Rita. Da união e parceria entre os dois, nasceram diversas das músicas que mais marcaram a carreira da cantora.

Rita Lee em registro inédito de Roberto de Carvalho em vídeo publicado noInstagram do músico Foto: @roberto_de_carvalho via Instagram

Rita Lee morreu aos 75 anos, em maio deste ano, em decorrência de um câncer no pulmão. A chamada “Rainha do Rock” chegou a vender algo como 55 milhões de discos, ficando atrás apenas de Tonico & Tinoco, Roberto Carlos e Nelson Gonçalves. Sua transmutação artística, nada arquitetada, foi um dos movimentos mais bem sucedidos de seu meio. Rita se aposentou dos palcos em 2012, quando tinha 64 anos.