Roberto de Carvalho vai a show em homenagem a Rita Lee; veja as fotos

O músico e compositor Roberto de Carvalho compareceu ao show que seu filho mais velho, Beto Lee, fez em homenagem à cantora Rita Lee, que morreu em maio de 2023.

Batizado de Uma Homenagem a Rita Lee por Beto Lee In Concert, a apresentação, que ocorreu em São Paulo, contou com a participação de músicos que tocaram com Rita e das cantoras Fernanda Abreu e Luísa Sonza.

Roberto, que foi casado com Rita por mais de 40 anos, esteve nos bastidores do show, mas não tocou ou participou da apresentação. O músico assistiu ao show de um camarote. Ele posou para fotos ao lado de Fernanda e Luísa e de alguns fãs.

Essa é a primeira vez que Roberto aparece publicamente em um show. Afastado dos palcos há mais de 10 anos, quando Rita decidiu se aposentar das apresentações ao vivo, Roberto, desde que a cantora morreu, tem postado inúmeras homenagens a Rita em suas redes sociais.

O músico Roberto de Carvalho posou ao lado das cantoras Luísa Sonza e Fernanda Abreu e do filho Beto Lee Foto: Reprodução/Instagram @guilherme

De acordo com o set list divulgado pela assessoria de Beto, a apresentação contou com hits como Nem Luxo, Nem Lixo, Flagra e Baila Comigo.

Fernanda Abreu cantou músicas como Saúde, Ovelha Negra, Mamãe Natureza e Agora Só Falta Você. Já a Luísa coube a canção Amor e Sexo - nesse momento, fotos de Rita e Roberto foram projetadas no telão.

Continua após a publicidade

Em agosto, o show vai passar por cidades como Curitiba e Brasília. Além de Beto, Rita e Roberto são pais de João e Antonio Lee.

A cantora Luísa Sonza e o músico Roberto de Carvalho em show em homenagem a Rita Lee Foto: Reprodução/Instagram @guilhermesamor