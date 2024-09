Rock in Rio 2024: Abertura dos portões atrasa e calor é intenso na Cidade do Rock

O Rock in Rio 2024 começa no início da tarde desta sexta-feira, 13. A abertura dos portões estava prevista para 14h. Depois de 15 minutos de atraso, uma pré-catraca foi liberada. O público, no entanto, só consegui entrar na Cidade do Rock a partir das 14h21. O calor é intenso na zona oeste do Rio.

O público que chegou cedo ao Rock in Rio nesta sexta-feira, 13, aproveitou o tempo livre para tirar fotos Foto: Pedro Kirilos/Estadão

A previsão da Prefeitura do Rio é que os termômetros cheguem a 40°C nesta sexta na cidade, menos do que os 41,1° registrados na quinta-feira, 11.

O ambiente da Cidade do Rock, com asfalto e grama artificial colada sobre alguns pontos desse asfalto e poucas áreas de sombra, aumenta a sensação de calor.

A Cidade do Rock tem pouca sombra e área grande de asfalto, o que aumenta a sensação de calor Foto: Fabio Grellet | Estadão

Para hidratação, 176 bebedouros foram distribuídos pela área, e pela primeira vez o público pode entrar com garrafas de água tampadas (até então, só sem tampa), de até 500 ml.

Os shows estão previstos para começar às 15h. Entre as principais atrações do primeiro dia de festival estão Travis Scott, 21 Savage e Ludmilla, que vão se apresentar à noite no Palco Mundo, o principal. No Palco Sunset, a sexta-feira será dedicado ao funk, Sem os artistas, o que se vê são ajustes de som e de luz nos palcos.