‘Significa que quero estar livre’, diz Ivete Sangalo sobre ‘voo’ no Rock in Rio 2024

A cantora Ivete Sangalo causou impacto no público na Cidade do Rock com um voo em pleno show durante sua apresentação no Palco Mundo do Rock In Rio 2024 nesta sexta-feira, 20, no Dia Delas, dedicado a atrações femininas.

“É uma relação minha de estar sempre alçando novos voos e alçar coisas novas. Ao mesmo tempo que sou focada, sou muito dispersa. Quero estar livre. O voo é uma conotação de liberdade”, comentou a artista em entrevista exclusiva ao Estadão.

Show de Ivete Sangalo no Palco Mundo, no Rock in Rio 2024, na zona oeste do Rio de Janeiro Foto: Pedro Kirilos/Estadão

PUBLICIDADE O momento corajoso aconteceu durante a música Minha Pequena Eva. “Não tive medo (do voo). Quem tem fé, não tem medo”, pontuou Ivete. Vale lembrar que no Rock in Rio 2019, a cantora Pink!, headliner do Palco Mundo, também alçou voo e sobrevoou o público.

Ivete aproveitou sua apresentação no Rock in Rio para lançar uma nova música, Seus Recados, composta por ela, Liniker, Radamés Venâncio, Gigi Cerqueira e Samir Trindade. Nesse momento, ela chamou ao palco a cantora Liniker, com quem gravou a composição. “Ainda não é a música para o carnaval”, disse, na conversa com o Estadão.