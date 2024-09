Rock in Rio 2024: Veja a programação de domingo, 15, com horário dos shows

O terceiro dia do Rock in Rio 2024 será o famoso Dia do Rock. Neste domingo, 15, bandas clássicas internacionais a artistas brasileiros sobem aos palcos da Cidade do Rock para eletrizar os fãs do gênero que consagrou o festival. Confira a programação do dia, com horário dos shows de cada palco:

A banda britânica Deep Purple Foto: Jim Rakete

Horários dos shows de domingo, 15

Palco Mundo

16h40 - Paralamas do Sucesso

19h - Journey

21h20 - Evanescence

0h05 - Avenged Sevenfold

Palco Sunset

15h30 - Barão Vermelho

17h50 - Planet Hemp convida Pitty

20h10 - Incubus

22h50 - Deep Purple

Palco New Dance Order

22h - Ruback

23h30 - Binaryh

1h - Mila Journèe

2h30 - Artbat

Palco Espaço Favela

16h - Ster

19h - MC Hariel

21h - MC Poze do Rodo

Palco Global Village

15h30 - Larissa Luz

17h30 - Terra Celta convida Orquestra Mundana Refugi

19h15 - Anees

Palco Supernova

15h - The Mönic convida Eskröta

17h - Black Pantera

18h30 - Crypta

20h30 - Dead Fish

Palco Highway Stage