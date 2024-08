Rock in Rio abre venda ‘extraordinária’ de ingressos; saiba como adquirir

Os ingressos estarão disponíveis pelos mesmos valores da venda geral, e clientes do banco patrocinador ainda têm um desconto especial. Os interessados devem acessar exclusivamente o site da Ticketmaster para adquirir os ingressos, que podem ser pagos via Pix ou cartão de crédito, parcelado em até seis vezes sem juros ou em até oito vezes para cartões de crédito de empresas parceiras do banco patrocinador.

A edição é comemorativa dos 40 anos do Rock in Rio e acontecerá na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, nos do dia 13 a 22 de setembro. O festival contará com sete palcos: Mundo, Sunset, New Dance Order, Espaço Favela, Global Village, Supernova e Rota 85.