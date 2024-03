Rock in Rio anuncia shows de Mariah Carey e Cyndi Lauper; veja as datas

O Rock in Rio anunciou na noite desta segunda-feira, 18, duas importantes atrações para a edição deste ano. A primeira delas é a cantora e compositora americana Mariah Carey, que volta a se apresentar no Brasil depois de 14 anos. Mariah será a atração principal do dia 22 de setembro - o último da edição de 2024 do festival - no Palco Sunset. Na mesma data, já estão confirmados os cantores Shawn Mendes e Ne-Yo.

As cantoras Mariah Carrey e Cindy Lauper estarão no Rock in Rio 2024 Foto: Filipe Vicente / Wikimedia Commons; Elaina Finkelstein / Biblioteca do Congresso

PUBLICIDADE Mariah, um dos principais nomes do pop mundial, é conhecida por hits como We Belong Together, Obsessed e Fantasy e ganhadora de cinco prêmios Grammy. Em dezembro de 2023, ao seu questionada por um fã sobre quando viria ao País, a cantora respondeu que precisava de alguém que fizesse isso ocorrer. Em sua última passagem por aqui, em 2010, Mariah se apresentou na Festa de Peão de Barretos, em São Paulo, e foi criticada pelo atraso para entrar no palco. Em 2016, a cantora iria trazer a turnê The Sweet Sweet Fantasy para cá, mas cancelou as apresentações depois de desentendimentos entre produtores locais.

A organização do Rock in Rio também anunciou a presença da cantora americana Cyndi Lauper, que subirá ao palco do festival no chamado Dia Delas, em 20 de setembro, data reservada apenas para artistas mulheres.

A dona do hit feminista Girls Just Want To Have Fun, de 1983, se apresentará no mesmo dia das cantoras Katy Perry e Ivete Sangalo.

Cyndi não se apresenta no Brasil há 13 anos. Recentemente, o nome da cantora ficou em alta por conta do documentário A Noite Que Mudou o Pop, que conta os bastidores da gravação do clipe da música We Are The World, que juntou dezenas de artistas pop da época.

Com um participação icônica no clipe, Cyndi seria o motivo da ausência de outra estrela da época, a cantora Madonna, que aliás, é outro nome especulado para essa edição do Rock in Rio. Por ora, apenas a apresentação dela na Praia de Copacabana, no dia 4 de maio, está confirmada.

Ainda no Dia Delas, o festival confirmou a presença da cantora sul-africana Tyla no Palco Sunset e da DJ australiana Alison Wonderland como atração principal do palco New Dance Order, dedicado à dance music.

O Rock in Rio, que neste ano completa 40 anos, ocorrerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro e terá atrações como Imagine Dragons, OneRepublic, Ed Sheeran, Joss Stone, Gloria Gaynor, Lulu Santos, Iza e Jão. Os ingressos custam R$ 795 na modalidade inteira.