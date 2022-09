Rock In Rio: Avril Lavigne arrasta multidão ao Palco Sunset

Por mais que não emplaque grandes hits há algum tempo, a popstar Avril Lavigne arrastou uma impressionante multidão de fãs na noite desta sexta-feira, 9, no Palco Sunset do Rock in Rio 2022.

A canadense fez várias alterações na sua atual setlist e começou o show em terras cariocas com a plateia cantando em coro o pop-princesinha Girlfriend, do disco The Best Damn Thing (2007).

A cantora Avril Lavigne apresentou um repertório repleto de hits Foto: Antonio Lacerda/EFE

Interagindo pouco e mantendo o seu ‘jeito Sandy’ de ser - apesar das milhares de pessoas vibrando com cada canção executada - Lavigne trouxe a nostalgia à tona com Sk8er Boi, Complicated, My Happy Ending e o ato de encerramento, I’m With You.

Até as músicas menos populares do seu disco mais recente, Love Sux (2022) não esfriaram o espetáculo. O repertório de Avril envelheceu como vinho e conseguiu superar o som baixo do Palco Sunset no evento.