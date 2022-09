Rock in Rio: Avril Lavigne mostra ‘prévia’ do show em apresentação curta e nostálgica em SP

Muitos fãs de Avril Lavigne se revoltaram quando a cantora foi anunciada como atração no Palco Sunset do Rock in Rio 2022. Sentiam que ela tinha espaço no Palco Mundo. Na quarta, 7, ao se apresentar no Espaço Unimed (antigo Espaço das Américas), em São Paulo, Avril mostrou que talvez os organizadores do festival não estivessem tão errados.

O show curto, que começou com atraso de meia hora, durou 70 minutos. Nesta sexta, 9, depois de tomar a ponte aérea, a artista deve fazer uma apresentação ainda mais enxuta: de exatamente 1 hora. E nada mais que isso, já que a programação do Rock in Rio é extremamente rígida. Avril sobe ao Sunset às 21h15, num dia que ainda tem atrações como Green Day e Fall Out Boy no Palco Mundo.

Em SP, hits dos anos 2000, mas sem energia

Quando a cortina caiu, a canadense abriu a performance com Cannonball e Bite me, duas faixas de seu novo álbum Love Sux, lançado em fevereiro. Mas foi com What The Hell que Avril começou a enfileirar seus hits mais nostálgicos. Complicated, My Happy Ending e Smile vieram na sequência.

Em Girlfriend, um dos maiores sucessos da carreira de mais de duas décadas, a voz falhava e Avril, sem muito ânimo, apelou para aquilo que o show tinha de melhor: a empolgação dos fãs, que sabiam cada verso de cor. Ela engatou o começo do refrão e eles respondiam. Era como se, apenas por aquela noite, o público, em sua maioria na faixa dos 25 a 35 anos, fosse transportado para sua adolescência vivida nos anos 2000.

Avril Lavigne em São Paulo

Avril também não é mais nenhuma garotinha. Por mais que seja alvo de memes por ‘não envelhecer’, ela completa 38 anos este mês. A artista, que está na estrada desde 1999, deixa o palco algumas vezes para recuperar o fôlego e chega a perder a entrada de Love When You Hate Me, mas pega o bonde andando e levanta o público com mais um som de seu disco mais recente.

Na reta final da apresentação em São Paulo, Avril finalmente quebra o protocolo. “Vamos cantar um pedido especial feito pelos fãs brasileiros”, ela avisa. De improviso e ainda com um tom desajustado, a princesa do pop-rock performa pela 1ª vez ao vivo Avalanche, música que virou febre entre sua base de seguidores e foi muito requisitada nas redes sociais. A cantora atendeu ao chamado.

Ainda assim, não houve quem não saísse do Espaço Unimed sem uma canção em mente que Avril deixou de fora. Quando a apresentação acabou, alguns fãs cantarolavam versos de Nobody’s Home, que foi pedida em coro ao longo de todo o show, mas não foi incluída na setlist. Avril também não cantou When You’re Gone, Wish You Were Here, Hot, Here’s to Never Growing Up e Don’t Tell Me, por exemplo.

Vinte a trinta minutos a mais teriam deixado o público mais satisfeito. No Rio, não haverá tempo, em São Paulo havia de sobra. Avril ainda é um dos maiores expoentes da sua geração, mas ao se limitar, também aceitou sua limitação a um palco secundário na Cidade do Rock.