O Rock in Rio Card é um tipo de ingresso do festival que dá prioridade ao consumidor na hora de escolher em qual data quer ir ao evento até próximo do início da venda geral, que ainda não foi divulgada. Com preços entre R$ 755 (inteira) e R$ 377,50 (meia-entrada), sem cobrança de taxa de serviço, o passe poderá ser adquirido a partir das 19h desta quinta-feira, 7, pelo site da Ticketmaster Brasil.

O festival ocorre entre os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. O line-up completo e as datas das apresentações ainda não foram divulgadas, mas Ed Sheeran, Imagine Dragons, Ne-Yo, Ludmilla já estão entre os confirmados.

Ne-yo, Ed Sheeran e Joss Stone são confirmados no Rock in Rio 2024. Foto: Mario Anzuoni/Reuters e Taba Benedicto/Estadão

Veja todos os confirmados:

Ed Sheeran

Imagine Dragons

Ne-Yo

Joss Stone

Lulu Santos

Ludmilla

Jão

Gloria Groove

Como comprar ingresso para o Rock in Rio?

Para adquirir o Rock in Rio Card, o consumidor precisa acessar a Ticketmaster Brasil e se cadastrar no site. A partir das 19h desta terça-feira, 7, poderá entrar na aba do Rock in Rio, onde será destinado para a compra. Mais para frente, em data ainda a ser definida pela equipe do evento, será possível escolher o dia em que deseja ir.

Continua após a publicidade

Serviço

Início das vendas do Rock in Rio Card: 7 de dezembro

Horário: 19h

Onde comprar? Site da Ticketmaster Brasil

Preços: R$ 755 (inteira) e R$ 377,50 (meia-entrada), sem cobrança de taxa de serviço.