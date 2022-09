Rock in Rio: Duda Beat abre Palco Sunset em dia dedicado ao Divino Feminino

A cantora pernambucana Duda Beat foi a primeira atração no Palco Sunset nesta quinta-feira, 8, no retorno do Rock in Rio às atividades. No dia dedicado ao Divino Feminino, a artista fez um show de cerca de uma hora com seus principais hits: Tangerina, Chapadinha, Bixinho...

O show de Duda foi sem muitas surpresas, a não ser pelo fato da presença de um balé, que acompanhou a cantora durante toda a apresentação. Inclusive a própria Duda estava muito bem ensaiada, dançando durante algumas músicas. Vestida com um look roqueira, ela levou o conceito de sua “era dark” para o festival. “Essa era mostra a parte ruim do amor, meu segundo disco fala sobre isso”, comentou em entrevista ao Multishow logo após deixar o palco.

Brazilian singer Duda Beat performs on the Sunset stage of the Rock in Rio music festival at the Olympic Park in Rio de Janeiro, Brazil, on September 8, 2022. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

A temperatura meio morna do início da apresentação se explica por ser o primeiro show, abrindo o palco numa tarde de quinta. Mas isso não estragou o clima do show, que foi esquentando ao longo das músicas, graças também à simpatia de Duda, que parecia estar muito feliz em estar no palco. Essa não foi a primeira vez dela no Festival, mas a primeira em um dos principais palcos.

E apesar de ser tarde de quinta, o público lotou o espaço e acompanhou cantando todas as músicas, garantindo animação mesmo que sob o sol e calor carioca e preparando o caminho para a chegada de Gloria Groove, que entraria no palco logo depois.