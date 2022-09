Rock in Rio: Fã que tocou com Post Malone multiplica seguidores

O show de Post Malone na segunda noite de Rock in Rio está entre os pontos altos do festival até aqui. Mesmo com chuva, a apresentação e o carisma do rapper norte-americano encantaram o público que lotou a Cidade do Rock. E um dos momentos chamou especial atenção: foi quando ele convidou para o palco um fã que segurava um cartaz pedindo para cantar junto com ele. Trata-se de Theo Kant, um músico de 21 anos que acabou ganhando como vitrine um dos maiores festivais do planeta.

Morador de Niterói e fã de Post Malone, Theo conta que estuda o artista e, por isso, conhecia o hábito dele de chamar alguém do público para o palco. “Levei o cartaz como uma oportunidade, pois já tinha visto ele fazer isso em outros dois shows. E não houve nenhum contato prévio, realmente foi ali na hora, na chuva, com o cartaz rasgando, pegando vento, e com os amigos que fiz na grade pegando nas pontas para ele funcionar”, lembra ele, ao Estadão.

O músico diz que tinha convicção de que seria chamado, mas que no fim o resultado acabou sendo melhor do que ele havia imaginado. “Não imaginei que a repercussão seria tão grande e que iria gerar tantos frutos para o meu trabalho, principalmente”, afirma. “Eu estava preparado para tocar muitas músicas dele, se ele quisesse. Mas eu fui lá intencionado em Stay porque já é uma cultura dele chamar gente para o palco para cantar essa música. Então fui planejado para ser essa.”

O momento inesquecível para Theo também virou vitrine para seu trabalho como músico. Ele compõe músicas desde os 11 anos - sua paixão é o trap. “Lancei uma música nova nessa sexta (Amor Vagabundo), e nos autorizaram usar a imagem dele para poder divulgar a música”, afirma Theo. “Tenho certeza que a música nova, juntamente do fato ocorrido, vai me levar a lugares que ainda não alcancei. Se Deus quiser vou sempre lembrar desse momento com muito carinho.”

Ao mesmo tempo em que espera pelo sucesso da própria música, Theo Kant já curte o carinho dos amigos. Na quinta, ao voltar à faculdade - ele curso Publicidade na ESPM do Rio - Theo foi recebido pelos colegas com muita festa - alguns levaram cartazes como o que ele exibiu no show de sábado. Nas redes sociais, ele também viu seu número de seguidores aumentar cerca de dez vezes, saindo de 3,4 mil para mais de 30 mil. ‘Amor Vagabundo’ está disponível nas plataformas digitais.

