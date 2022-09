Sextou no Rock in Rio. E no quarto dia do festival, quem vai comandar a festa no Palco Mundo é a banda norte-americana Green Day, headliner da noite. Já no Palco Sunset, a atração principal é a canadense Avril Lavigne. Os artistas até se parecem. Enquanto o Green Day faz um som punk, a cantora estourou fazendo um punk pop. Avril, inclusive, já chegou a fazer um cover de Basket Case, canção de um dos primeiros discos da banda americana.

Billie Joe Armstrong do Green Day no Lollapalooza de Chicago em julho deste ano. Foto: Amy Harris/Invision/AP

Leia também Rock in Rio: Green Day e Avril Lavigne se apresentam no quarto dia do festival

O Green Day nasceu em 1986 com o nome de The Sweet Children e mudou para o atual em 1989. A carreira pode ser dividida em algumas fases, sendo que a mais recente parece ter começado em 2004, quando o grupo lança o disco American Idiot. Essa é a primeira vez que a banda se apresenta no Rock in Rio, já começando como a principal atração da noite.

Também estarão no Palco Mundo, as bandas Fall Out Boy e Capital Inicial, além do ícone do punk rock, Billy Idol. Quem abre a noite é o grupo brasileiro Capital Inicial, comandado por Dinho Ouro Preto. A banda, que tem quase 40 anos de carreira, deve fazer um show relembrando os grandes sucessos da carreira.

Em seguida, é a vez de Billy Idol. O cantor de White Wedding, Dancing With Myself e Rebel Yell foi um dos precursores do pop punk e se prepara para fazer uma noite inesquecível no Palco Mundo.

Logo depois dele, sobe ao palco a banda americana Fall Out Boy. O grupo se consagrou fazendo um som meio emo (sem as roupas coloridas) e toca pela segunda vez no Palco Mundo. A música deles foi mudando ao longo dos anos, absorvendo influências eletrônicas.

Continua após a publicidade

Avril Lavigne se apresenta no show iHeartRadio ALTer EGO em janeiro deste ano. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Palco Sunset

A principal atração da noite no Palco Sunset é a cantora canadense Avril Lavigne, também representante do pop punk. Sua presença no palco secundário do festival causou irritação em alguns fãs, que achavam que ela deveria estar no Palco Mundo. Só o show poderá dizer se ela merecia ou não. A cantora, estreante no Rock in Rio, lançou um disco recentemente, mas foi o aniversário de 20 anos de seu primeiro álbum, Let Go, que fez burburinho nas redes.

Um dos destaques da noite no Sunset é o show 1985: A homenagem, que vai reunir artistas que cantaram na primeira edição do Rock in Rio, como Alceu Valença, Blitz, Elba Ramalho, Ivan Lins e Pepeu Gomes, com artistas da nova geração, como Agnes Nunes, Andreas Kisser, Liniker, Luísa Sonza e Xamã. A mistura promete emocionar quem viveu a estreia do festival.

Além da celebração, o palco recebe o estreante no festival, o cantor Jão. Depois de ganhar visibilidade fazendo covers em seu canal do Youtube e nas redes sociais, ele estourou nacionalmente. Agora, com três discos lançados, se prepara para uma experiência gigantesca que é tocar em um dos maiores festivais do mundo. Quem abre os trabalhos no Palco Sunset é o show de Di Ferrero, que tocou corações nos anos 2000 à frente da NX Zero com o cantor Vitor Kley, sensação do pop nacional.

Confira o line up completo desta sexta

Continua após a publicidade

Palco Mundo

00h10 - Green Day

22h20 - Fall Out Boy

20h10 - Billy Idol

18h - Capital Inicial

Palco Sunset

21h15 - Avril Lavigne

19h05 - 1985: A homenagem

16h55 - Jão + convidado

15h30 - Di Ferrero + Vitor Kley

New Dance Order

02h30 - Neelix

01h30 - Blazy

00h - Paranormal Attack C

22h30 - Vegas

21h30 - Rica Amaral

19h - Aly & Fila

17h30 - Antdot

16h - Meca

Espaço Favela

Continua após a publicidade

20h05 - MD Chefe e Domlaike

17h55 - Choice

16h30 - Marvvila

Palco Supernova

19h30 - Supercombo

18h30 - Castello Branco

17h30 - Sebastianismos

16h30 - Number Teddie

Rock District

20h30 - Rock Street Band

19h10 - Fernando Badauí

17h - Deia Cassali

15h20 - The Lokomotiv

Rock Street Mediterrâneo

17h10 - Mariel & Crème de la Crème

16h30 - Wallace Oliveira

15h15 - Terra Celta

Continua após a publicidade

Highway Stage