Rock in Rio: Jão faz show histórico com plateia apaixonada cantando todas as músicas

Jão parece ter feito a lição de casa direitinho. O cantor, que começou a carreira fazendo covers no Youtube e nas redes sociais, foi a segunda atração na tarde desta sexta-feira, 9, no Palco Sunset, no quinto dia de Rock in Rio. Ele sabia exatamente o que queria entregar quando subiu ao palco para estrear no festival.

Jão é a segunda atração a se apresentar no Palco Sunset no quinto dia do Rock in Rio. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

O show começou com Jão saindo de dentro de uma “ossada” de dentes de tubarão, ao som das primeiras - e famosas- notas da música trilha sonora do filme Tubarão, de Steven Spielberg. De início, o cantor mandou logo algumas das músicas mais conhecidas dele, com Santo e Vou Morrer Sozinho, que cantou na companhia da plateia. Não só essas, mas todas as suas músicas cheias de sofrência e romance.

Jão tem sido elogiado por sua turnê Pirata, que tem ficado lotada nos diversos lugares por onde passa. E o show nesta tarde só confirmou que o cantor é um dos grandes artistas de sua geração. Durante a apresentação, o cantor entregou bons vocais, empatia, uns passinhos comedidos de dança e até mudança de cenário, algo incomum durante festivais.

Um dos pontos altos do show foi um bloco inteiramente dedicado a fazer cover de Cazuza. Para a emoção dos fãs Jão cantou Exagerado, Codinome Beija-Flor, O Tempo Não Para e arrematou com Pro Dia Nascer Feliz, antes de chamar Lucinha Araújo, mãe do cantor, morto em 1990, por complicações causadas pelo HIV. “Só vou dizer, desejar que o dia nasça feliz pra todo mundo, pro Brasil, pra vocês, pra rapaziada esperta”, disse Lucinha antes de se despedir da plateia.

Jão levou a plateia à loucura durante seu show no Palco Sunset. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

No último bloco do show, Jão colocou uma mesa no palco e continuou empolgando a plateia. E para finalizar, se uniu aos fãs cantando no público com eles. Sim, Jão entregou tudo neste show e mostrou que é um dos nomes com mais potencial do pop brasileiro atualmente.