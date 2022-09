Rock In Rio: Jessie J continua a dar show de firulas no Palco Sunset

A popstar Jessie J utilizou toda a sua habilidade vocal e carisma para encantar os fãs que a aguardavam como ato de encerramento desta quinta, 8, no Palco Sunset do Rock in Rio 2022.

Em outras épocas, Jessie alcançou o topo das paradas de sucesso de diversos países e vendeu milhões com músicas pop ‘catchy’ como Bang Bang e Price Tag, e em seu auge foi uma das atrações do Palco Mundo do Rock in Rio, em 2013. O talento dela é indiscutível, desde o disco de estreia Who You Are (2011), a cantora foi citada por críticos especializados como uma aposta certeira para integrar o futuro pódio do pop. Infelizmente, não foi o caminho trilhado.

Estive presente no show de 2013 e o excesso de firulas no ao vivo me incomodou bastante durante as performances. Esse costume acabou virando uma assinatura, um tanto quanto negativa, para ela. Jessie J possui star quality de sobra pra dominar um palco imenso só com o apoio de sua banda, mas desde 2013 ela insiste em provar que tem um vozeirão a cada verso, a cada música. Um pouco irritan-tan-tan-tan-tan-te, saca?

Jessie J ficou à vontade no Palco Sunset Foto: Wilton Junior/Estadão

Apesar disso, no gogó e super à vontade (descalça em menos de 30 minutos de apresentação), Jessie J dominou o espaço e fez com que milhares de pessoas repetissem os versos de suas canções de sucesso. Sorriso largo em toda a setlist.

Domínio de palco nota 10. Ela só precisa parar de provar o seu talento em todas as músicas, para não virar aquela prima inconveniente que é a única a cantar bem no karaokê.