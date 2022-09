Rock in Rio: Offspring traz diversão pura para a plateia e para o palco

Houve muita energia na chegada da banda Offspring, talvez contrastando com as temperaturas mais amorosa de Corine Bayle Ray. Com o vocalista Dexter Holland e o guitarrista Noodles à frente, o grupo trouxe um peso que ainda a Cidade do Rock não havia sentido, com músicas explosivas como Want You Bad, Come Out and Play e Staring At The Sun, usada para abrir a noite.

Fãs descansando enquanto esperavam pelo Offspring Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Tocaram The Opioid Diaries, uma “música sobre vícios”, como avisou o telão assim que o som começou, e praticamente a emendaram com Behind Your Walls. E vieram muitas outras Tudo bem lá em cima, com a plateia respondendo o tempo todo. Why Don’t You Get a Job trouxe as lembrança mais remotas, sobrepondo-se ao vocal de Holland, que não chega mais às notas mais altas. Mas foi só diversão, para a banda e para a plateia.