Rock in Rio: Organização planeja ter Lady Gaga e Bruno Mars para a edição de 2024

Lady Gaga e Bruno Mars podem ser escalados como headliners do Rock in Rio de 2024. A informação foi dada pelo jornalista José Norberto Flesch, em sua conta no Twitter. Ele é conhecido por divulgar notícias do mundo da música. Segundo ele, os organizadores do festival monitoram os dois artistas.

Em um vídeo em seu canal no YouTube, Flesch confirma o interesse da organização do festival na agenda dos dois cantores. “O Rock In Rio está monitorando a carreira internacional de Lady Gaga e de Bruno Mars. É um desejo antigo de ter os dois no festival, e a vice-presidente do evento já declarou que está acompanhando de perto o trabalho dos dois”, diz ele.

Bruno Mars, Lady Gaga e The Weeknd com a modelo Elsa Hosk no Victoria's Secret Fashion Show de 2016.

Gaga era uma das principais atrações do Rock in Rio de 2017, mas acabou cancelando a vinda. Sua última apresentação no País foi em 2012, quando se apresentou no Rio de Janeiro.

Já Bruno Mars, que soma muitos fãs brasileiros, esteve aqui pela última vez em 2017, quando apresentava a turnê 24K Magic. Ele já se apresentou no Rock In Rio Lisboa em 2018.

Antes do Rock in Rio 2024, porém, os organizadores vão estrear, em 2023, o The Town, novo festival que será em São Paulo e contará com uma estética inspirada em bairros conhecidos da cidade. Por enquanto, Iza e Criolo foram anunciados como atrações confirmadas.

