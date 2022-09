Rock in Rio tem espera de uma hora e meia para casar sob as bênçãos de Elvis

Os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer se casaram. E sob os olhares e as palavras envolventes de Elvis Presley (ou, ao menos, do sósia dele), responsável por promover o amor diante de uma capela no Rock in Rio. O “matrimônio” do casal de influencers foi um dos primeiros entre os quase 200 que são esperados até o final desta quinta-feira, na retomada do festival.

A capela onde são realizados os casamentos fica na Rota 65. Um artista, sósia de Elvis, é quem celebra os votos - que não tem validade jurídica ou religiosa, mas certamente são cheios de simbolismo. E o casamento no Rock in Rio faz sucesso. Apenas no primeiro final de semana, foram 432 celebrações.

“Elvis não morreu. Ele casou a gente, e foi muito simpático. Eu assinei, não sei se ele (Eliezer) assinou, mas eu tô casada”, brincou Viih Tube. Ela lembrou as palavras do Elvis casamenteiro. “Ele tentou voltar no dia em que a gente se conheceu, resgatar as memórias. Ele falou ‘agora que vocês vão se beijar, lembrem do primeiro beijo, como foi o momento’. Ele também faz algumas perguntas do tipo ‘ah, quem se apaixonou primeiro?’, ‘quem deu o primeiro beijo?’. Eu sabia, foi ele (Eliezer), mas eu também estava super atirada.”

Os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer "se casaram" na Capela do Elvis no Rock in Rio nesta quinta-feira, 8. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Ajoelhado diante do rei do rock, Eliezer tentava esconder o nervosismo com muitos sorrisos.

“É eletrizante, é puro rock and roll. Eu fiquei nervoso, eu não sabia o que falar, é pra 100 mil pessoas”, comentou, acelerado, após a cerimônia.

O influencer disse que a escolha do local para celebrar os votos se deu pelo simbolismo e boas memórias que têm do festival. “Foi no Rock in Rio que a gente descobriu que estava se gostando muito, mas no de Lisboa. Tem todo um simbolismo por trás”, disse. “Foi lá que a gente se olhou e disse ‘nossa, a gente se gosta mesmo, não é só um fogo de palha’.”

Nesta quinta, Viih Tube e Eliezer foi o casal mais famoso a passar pela capela do Rock in Rio, mas é entre os anônimos que a celebração ganha ainda mais destaque. Ninguém se incomoda em ficar até 1h30 na fila para, diante de Elvis Presley, celebrar o amor numa fala de poucos minutos.

Foi o caso do casal Aline, 46, e Robson Cardoso, 51. “Viemos renovar os votos. Na virada dos shows, no Guns N’ Roses, a gente completa 16 anos de casado”, contou ela.

Os dois são frequentadores assíduos do Rock in Rio, e ela conta que, quando soube da capela, fez questão de preparar uma surpresa para o marido. “Eu não sabia que iria casar aqui de novo”, afirmou Robson. “Chegamos aqui e a fila estava enorme. Ele estava querendo andar, e eu ‘poxa, por favor, fica um pouquinho’. Aí eu pedi a mão dele de novo ali no altar”, contou Aline.

No fim, após o beijo de marido e mulher e os aplausos do público, os dois assinaram um pape que diz que “em meio a 100 mil pessoas, você está celebrando seu amor com a mais especial para você”. E diante do Elvis.