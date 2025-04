Roger Moreira, do Ultraje, alfineta Nasi após shows cancelados do Ira!: ‘Meu fã’

Nesse contexto, Nasi citou a banda de Moreira, sugerindo afinidade política do Ultraje com esse público, por seus membros serem também apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Não é do meu agrado, sabe? Eu não quero. Tem outras bandas. Vão curtir Ultraje a Rigor. Eu tenho 50 shows até o final do ano. O Ultraje tem seis. Por que eles não vão encher o saco dos contratantes para contratar esses porras?”, disparou o vocalista do Ira!.

Roger Moreira, então, compartilhou o link da entrevista e comentou a fala de Nasi sobre a quantidade de shows do Ira!. “Na verdade, 46. Na verdade mesmo, não tem nem esses 46. E engraçado estar preocupado com minha agenda. Meu fã. Toda hora me citando”, ironizou.