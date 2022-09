Roger Waters teve shows cancelados na Polônia por posicionamento solidário à Rússia

AP - A cidade polonesa de Cracóvia cancelou shows do co-fundador do Pink Floyd Roger Waters por causa de sua posição solidária com a Rússia na guerra contra a Ucrânia, disse nesta segunda-feira, 26, um vereador local, convidando o cantor a visitar a Ucrânia com ele para ver a extensão dos crimes russos.

O vereador Lukasz Wantuch disse que a cidade é proprietária da arena onde dois concertos de Waters haviam sido marcados para abril, antes de serem cancelados. Ele disse que a cidade não toleraria que eles fossem usados por um artista espalhando ideias censuráveis para a maioria das pessoas na Polônia.

Roger Waters durante sua passagem pelo Brasil em 2018.

Ele disse também que Waters estava livre para se apresentar em um local privado, se assim o desejasse. “Ele não se dá conta da verdade”, disse Wantuch à The Associated Press. “Ele não entende o que está acontecendo na Ucrânia”.

A mídia polonesa informou no sábado, 24, que os shows foram cancelados pela gerência da Waters em reação ao clamor por suas opiniões. Waters negou no domingo, 25, e Wantuch confirmou que Cracóvia e o local tomaram a decisão de cancelar os concertos.

Wantuch, que esteve em 27 missões humanitárias na Ucrânia desde o início da guerra, liderou uma resolução simbólica para declarar Waters “persona non grata” na cidade. Uma votação está programada para ocorrer. Wantuch convidou Waters em um post aberto no Facebook nesta segunda para se juntar a ele em uma visita à Ucrânia para ver por si mesmo a extensão da devastação causada pelos ataques russos.

Em um post no Facebook no domingo, Waters acusou Wantuch de “censurar o meu trabalho”. Ele disse: “Wantuch parece não saber nada da minha história de trabalho, toda a minha vida, a algum custo pessoal, a serviço dos direitos humanos”. Waters, que deixou Pink Floyd em 1985 e tem mantido em grande parte sua distância de seus antigos companheiros de bancada desde então, culpou tanto a OTAN quanto a Ucrânia pela guerra.

Ele escreveu uma carta aberta à primeira dama ucraniana Olena Zelenski este mês, na qual culpou os “nacionalistas extremistas” na Ucrânia por terem “colocado seu país no caminho para esta guerra desastrosa”. Ele também criticou o Ocidente por fornecer armas à Ucrânia, culpando Washington em particular. Ele também se colocou abertamente do lado da China sobre a questão de Taiwan.

Wantuch escreveu em sua mensagem aberta a Waters que, com 2,6 milhões de seguidores na mídia social, ele tinha o poder de influenciar muitas mentes. Wantuch escreveu: “Você está chamando o Ocidente para cessar a ajuda militar, o que na verdade significa a capitulação da Ucrânia. A Ucrânia não vai desistir, vai lutar, mas por causa de pessoas como você, por causa do que você diz e escreve, será uma luta muito mais difícil”.