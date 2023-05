Roger Waters anuncia turnê de despedida no Brasil; veja locais e como comprar

Nesta segunda-feira, 22, o músico Roger Waters anunciou que fará sua turnê de despedida no Brasil. Originalmente programada para ocorrer em 2020, a turnê This is Not a Drill vai passar por seis cidades brasileiras.

Os últimos shows de Waters serão realizados na América Latina. No Brasil, o músico passará por Brasília no dia 24 de outubro, pelo Rio de Janeiro no dia 28 do mesmo mês, por Porto Alegre no dia 1º de novembro e por Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo nos dias 4, 8 e 11 do mesmo mês, respectivamente.

O cantor Roger Waters anunciou sua turnê de despedida no Brasil nesta segunda-feira, 22. Foto: Peter Nicholls / REUTERS

O cantor escolheu clássicos de sua carreira solo e também da época em que esteve no Pink Floyd para compor a setlist. Músicas como Us & Them, Comfortably Numb, Wish You Were Here e Is This The Life We Really Want?, além de uma nova composição, The Bar, serão apresentadas por Waters.

Recentemente, o cantor lançou uma nova versão para Us & Them, faixa do disco The Dark Side of the Moon, com uma letra reescrita. Segundo ele, a escolha do relançamento se deu para “reabordar a mensagem política e emocional de todo o álbum”.

Waters vem demonstrando opiniões divergentes do ex-parceiro de banda, David Gilmour, principalmente em relação à Guerra na Ucrânia. Polly Samson, letrista do Pink Floyd e mulher de Gilmour, chegou a chamar o ex-baixista de “antissemita” e “misógino”. Waters disse que “refutava totalmente” a alegação de Polly.

Os ingressos para São Paulo, Belo Horizonte e Brasília começam a ser vendidos na próxima quarta-feira, 24, a partir do meio-dia. Para o Rio, Curitiba e Porto Alegre, as entradas serão disponibilizadas na quinta, 25, também a partir do meio-dia.

As vendas serão feitas através do site da Eventim e em bilheterias credenciadas. Os valores variam de cidade para cidade e também de acordo com a categoria escolhida, indo de R$ 190 (meia-entrada, cadeira superior, em São Paulo) a R$ 1.990 (pacote Vip, que dá direito a benefícios como entrada antecipada e ingresso comemorativo, em todas as cidades).





Veja como comprar ingressos para a turnê de despedida de Roger Waters em cada cidade

BRASÍLIA

Data: 24 de outubro

Abertura dos portões: 17 h

Horário do show: 21 h

Local: Arena BRB Mané Garrincha – Asa Norte

Ingressos: A partir de R$ 195

Classificação etária: Acima de 16 anos desacompanhado. De 5 a 15 anos é obrigatória a presença de um responsável legal.

Venda de ingressos online: Eventim – a partir de 24/05, meio-dia

Bilheteria oficial Brasília

Dia 24/05, das 13h às 17h, e dia 25/05, das 10h às 17h

Arena BRB Mané Garrincha Portão L – Asa Norte

Formas de pagamento:

- Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

- Dinheiro;

- Sem taxa de conveniência

A partir de 26/05, das 13h às 17h

Loja Eventim – Brasília Shopping - SCN QD 05 Bloco A Subsolo 2 - Loja Q054

Funcionamento: Segunda à Sábado das 10h às 22h | Domingos e feriados das 13h às 19h

Formas de pagamento:

- Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

- Dinheiro;

- Sem taxa de conveniência

Na data do show o atendimento de bilheteria será no local do evento.





RIO DE JANEIRO

Data: 28 de outubro

Abertura dos portões: 17 h

Horário do show: 21 h

Local: Estádio Nilton Santos / Engenhão – Rua José dos Reis, 425

Ingressos: A partir de R$ 190

Classificação etária: Acima de 16 anos desacompanhado. De 5 a 15 anos é obrigatória a presença de um responsável legal.

Venda de ingressos online: Eventim – a partir de 25/05, meio-dia

Bilheteria oficial Rio de Janeiro

Estádio Nilton Santos – Engenhão – a partir de 25/05, 13h

Bilheteria Norte - Rua das Oficinas, s/n - Engenho de Dentro

Funcionamento: diariamente das 10h às 17h – exceto em feriados, emenda de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

Formas de pagamento:

- Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

- Dinheiro;

- Sem taxa de conveniência





PORTO ALEGRE

Data: 01 de novembro

Abertura dos portões: 17 h

Horário do show: 21h

Local: Estádio Beira Rio – Avenida Padre Cacique, 891

Ingressos: A partir de R$ 170

Classificação etária: Acima de 16 anos desacompanhado. De 5 a 15 anos é obrigatória a presença de um responsável legal.

Venda de ingressos online: Eventim – a partir de 25/05, meio-dia

Bilheteria oficial Porto Alegre

25/05 das 13h às 17h – dias 26 e 27/05, das 10h às 17h

Estádio Beira Rio – Loja 15, ao lado da Administração, em frente a Avenida Padre Cacique

Formas de pagamento:

- Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

- Dinheiro;

- Sem taxa de conveniência

A partir de 30/05

Arena do Grêmio – Av. Padre Leopoldo Brentano, 110 Portão 2

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h.

Não tem funcionamento em feriados, emenda de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

Formas de pagamento:

- Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

- Dinheiro;

- Sem taxa de conveniência

Na data do show o atendimento de bilheteria é no local do evento





CURITIBA

Data: 04 de Novembro

Abertura dos portões: 17 h

Horário do show: 21 h

Local: Arena da Baixada / Estádio Joaquim Américo Guimarães – Rua Buenos Aires, 1260

Ingressos: A partir de R$ 245

Classificação etária: Acima de 16 anos desacompanhado. De 5 a 15 anos é obrigatória a presença de um responsável legal.

Venda de ingressos online: Eventim – a partir de 25/05, meio-dia

Bilheteria oficial Curitiba

25/05 – a partir das 13h

Estádio Major Antônio Couto Pereira – Bilheteria 2 - Rua Amâncio Moro S/N

Funcionamento: Terça à Sábado das 10h às 17h – exceto em feriados e em dias de evento na Arena

Formas de pagamento:

- Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

- Dinheiro;

- Sem taxa de conveniência

Na data do show o atendimento de bilheteria será no local do evento.





BELO HORIZONTE

Data: 08 de novembro

Abertura dos portões: 17 h

Horário do show: 21 h

Local: Mineirão / Estádio Governador Magalhães Pinto – Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Ingressos: A partir de R$ 220

Classificação etária: Acima de 16 anos desacompanhado. De 5 a 15 anos é obrigatória a presença de um responsável legal.

Venda de ingressos online: Eventim – vendas a partir de 24/05, meio-dia

Bilheteria oficial Belo Horizonte

Dia 24/05 – das 13h às 17h

Estádio Governador Magalhães Pinto, Mineirão – Bilheteria Norte - Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Formas de pagamento:

- Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

- Dinheiro;

- Sem taxa de conveniência

A partir de 25/05

Loja Eventim BH – Shopping 5ª Avenida - R. Alagoas, 1314

Funcionamento: Segunda à sexta-feira das 10h às 19h e Sábado das 10h às 16h

Formas de pagamento:

- Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

- Dinheiro;

- Sem taxa de conveniência

Na data do show o atendimento de bilheteria é no local do evento.





SÃO PAULO

Data: 11 de novembro

Abertura dos portões: 16 h

Horário do show: 20 h

Local: Allianz Parque – Rua Palestra Itália, 200

Ingressos: A partir de R$ 190

Classificação etária: Acima de 16 anos desacompanhado. De 5 a 15 anos é obrigatória a presença de um responsável legal.

Venda de ingressos online: Eventim – a partir de 24/05, meio-dia

Bilheteria oficial São Paulo

Dia 24/05, das 13h às 17h

Allianz Parque – Bilheteria B - Av. Francisco Matarazzo 1705

Formas de pagamento:

- Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

- Dinheiro;

- Sem taxa de conveniência

A partir de 25/05

Allianz Parque – Bilheteria A – Rua Palestra Itália, 200

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h

Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

Formas de pagamento:

- Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

- Dinheiro;

- Sem taxa de conveniência





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais