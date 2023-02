Rolling Stones e Mick Jagger entram no TikTok e liberam uso de suas músicas

EFE - Os Rolling Stones se uniram à plataforma TikTok, permitindo assim que criadores de conteúdo, pela primeira vez, possam usar músicas do grupo britânico de rock em suas gravações.

Os usuários da popular rede social, a partir de agora, poderão criar versões e ‘remixes’ de canções icônicas como Start Me Up ou It’s Only Rock ‘N Roll (But I Like It), que já estão disponíveis na plataforma.

Mick Jagger e Keith Richards, dos Rolling Stones Foto: Carlos Muller





Além disso, o vocalista do grupo, Mick Jagger, também terá um perfil no TikTok, assim como o guitarrista dos Stones, Keith Richards, que inaugurou conta na plataforma em 2022.

Os fãs da banda poderão seguir os dois artistas, assim como o perfil oficial dos Rolling Stones, onde se

No TikTok, o vocalista usará a @jagger, enquanto Richards utilizará a @officialkeef e a banda a @TheRollingStones.

Os usuários da plataforma poderão aproveitar de uma nova playlist elaborada pelos Stones, com 44 músicas.