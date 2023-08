Saia justa em show do The Killers causa revolta na plateia e banda se desculpa; veja o vídeo

A banda The Killers escreveu um pedido de desculpas em suas redes sociais nesta terça-feira, 15, após causar um desconforto com os fãs durante um show na Geórgia. O grupo levou um um fã russo para o palco e o vocalista Brandon Flowers se referiu aos fãs como “irmãos e irmãs”. A declaração causou revolta na plateia, que proferiu vaias para a banda.

No comunicado, o grupo ressaltou que nunca teve a intenção de ofender ninguém. “Pessoas boas da Geórgia, nunca foi nossa intenção ofender alguém. Temos uma longa tradição de convidar as pessoas para tocar bateria [no palco]”, diz a nota.

Segundo a banda, a plateia parecia estar de acordo em levar alguém para se juntar aos The Killers. Eles ainda enfatizaram que a expressão “irmãos e irmãs” se referia a todos os fãs do grupo e que o comentário foi “mal interpretado”. “Não foi nossa intenção incomodar ninguém e pedimos desculpas. Estamos com vocês e esperamos voltar em breve.”

Em meio às reclamações da plateia, o vocalista questionou se o público não o via como irmão por ser americano. “Todos separamos as fronteiras dos nossos países? Sendo americano, não sou vosso irmão?”

Geórgia é um país que faz fronteira com a Rússia, potência que iniciou uma guerra contra a Ucrânia em fevereiro de 2022. Desde que o conflito foi instaurado na região, a Geórgia está do lado dos ucranianos. Diversos russos, inclusive, imigraram para a país. Segundo a BBC News, calcula-se que cerca de 70 mil a 100 mil cidadãos foram para a Geórgia.

Veja o vídeo: