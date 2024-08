Sam Smith anuncia regravação de música em parceria com Iza

Além da parceria com Iza, a nova versão do disco também contou com parcerias com Alicia Keys, A$AP Rocky, John Legend e Mary J. Blige.

Em 2015, In The Lonely Hour venceu a categoria Álbum do Ano no Grammy. Stay With Me se destacou em Gravação do Ano e Canção do Ano. Sam Smith também recebeu o prêmio de Artista Revelação.