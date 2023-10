Sara Mariano: Quem é a cantora gospel encontrada morta na Bahia

O corpo da cantora gospel e pastora Sara Mariano, 38 anos, foi encontrado nesta sexta-feira, 27, em Dias D’Ávila, próximo a Salvador. Seu desaparecimento ocorreu na terça-feira, 24, quando ela se dirigia a um evento em Camaçari, de acordo com o jornal O Globo.

Sara Mariano era cantora gospel e pastora Foto: @saramariano.br via Instagram

Os restos mortais foram encontrados carbonizados e foram identificados por Ederlan Mariano, seu marido e produtor. Uma aliança próxima ao local do corpo auxiliou na identificação.

Sara era uma personalidade notável no cenário gospel. Com Ederlan, tinha uma filha e juntos gerenciavam a “TV Shalom”, um canal com foco em conteúdo evangélico. Além disso, Sara possuía um perfil ativo no Instagram, com uma base de mais de 50 mil seguidores.

O último registro de Sara foi na noite de terça-feira, 24, saindo para um compromisso religioso. Imagens de segurança mostram Sara deixando sua residência, mas o motorista do veículo permanece desconhecido.

A notícia gerou comoção nas redes sociais. Seguidores expressaram a sua tristeza e preocupação em comentários nas postagens da cantora. “Ela cantando o meu hino. Meu Deus, traz ela de volta com vida”, escreveu um.

A investigação segue em andamento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).