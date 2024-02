Seiji Ozawa foi reconhecido pelo trabalho nas artes dentro e fora do país-natal, tendo recebido o Praemium Imperiale em 2011, medalha concedida pela Japan Art Association a personalidades de destaque nos campos de pintura, escultura, arquitetura, música e teatro ou filme. Ele foi agraciado também com a prestigiada Ordem da Cultura em 2008, a maior honraria do Japão, entregue pelo imperador japonês àqueles que contribuíram com a arte, literatura, ciência e tecnologia do País.

Ainda na longa lista de prêmios, o maestro ganhou um Grammy de melhor gravação de ópera em 2016 e um Emmy pela direção de música da série Evening at Symphony, em 1976.

Em 2015, Ozawa se tornou o primeiro japonês a receber uma medalha do Kennedy Center Honors, prêmio entregue desde 1978 pelo Centro de Artes Cênicas John F. Kennedy, nos Estados Unidos. A honraria é destinada a artistas de diferentes categorias pela contribuição para as artes cênicas na cultura americana. No mesmo ano, o cineasta George Lucas também recebeu a homenagem.