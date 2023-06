Selena Gomez anuncia gravação de novo álbum e fãs comemoram

Selena Gomez deixou os fãs em polvorosos ao revelar que já está trabalhando em seu quarto álbum de estúdio. A cantora publicou uma sequência de fotos na madrugada desta terça-feira, 13, no Instagram, em gravação e declarou: “Não se preocupe, pessoal, está chegando. Até Paris”.

O último álbum da artista, Rare, foi lançado em janeiro de 2020. O disco trouxe os singles Look At Her Now, Lose You To Love Me e a faixa-título.

Selena tem focado, nos últimos meses, em projetos voltados à sua linha de beleza, bem como no documentário Selena Gomez: My Mind & Me, que retrata a carreira, a luta de Selena contra a depressão e a ansiedade e aborda o diagnóstico de lúpus, doença autoimune que fez a cantora passar por um transplante de rim em 2017.

A postagem da estrela anunciando a novidade recebeu muitos comentários de fãs eufóricos com a notícia. Até o momento, o registro teve mais de quatro milhões de curtidas.

“A melhor notícia para acordar”, disse uma fã. ‘Vê-la no estúdio é tudo”, confessou outra. “Uau! O nível de excitação está fora de série!!! Sim!!!”, declarou uma seguidora. “Mal posso esperar”, falou outra. “Nunca fiquei tão animado na minha vida”, confessou um fã.