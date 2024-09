Sem citar nomes, Katy Perry se pronuncia sobre críticas por trabalhar com Dr. Luke

Katy Perry lança nova música Foto: Reprodução/Instagram/@katyperry

Katy Perry está prestes a lançar seu novo álbum álbum, 143, que está previsto para dia 20 de setembro, mesmo dia em que se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio. Apesar dos fãs estarem ansiosos com o novo álbum, outros ficaram chocados com a parceria da cantora com o produtor Dr. Luke.

PUBLICIDADE A dona do hit I Kissed a Girl foi criticada por por essa decisão e falou pela primeira vez sobre esse assunto ao podcast Call Her Daddy. “Eu entendo que isso deu início a várias conversas, e ele é um dos muitos colaboradores com quem eu colaborei. A realidade é que vem de mim”, começou ela. Ela, em nenhum momento, citou o nome de Dr. Luke e preferiu falar sobre os temas que serão abordados em seu sexto álbum. “Eu estou falando da minha própria experiência. A verdade é que escrevi essas músicas baseada nas minhas experiências, passando por essa metamorfose. Ele foi uma das pessoas que ajudou a facilitar isso”.

Polêmica de Dr. Luke

Em 2014, a cantora Kesha foi ao tribunal para acusar o produtor de abuso e assédio. A briga judicial durou anos e Dr. Luke negou todas as acusações, dizendo que a famosa inventou todas as alegações por conta do rompimento de contrato que eles tiveram.

Perry foi envolvida no julgamento, quando Kesha disse que a cantora também foi abusada pelo produtor. Ela negou, e a dona do hit TikTok foi acusada de difamação. Já em 2018, a mulher de Orlando Bloom contou que foi pressionada a apoiar a outra cantora no movimento.

Em 2018, Katy afirmou que se sentiu “pressionada” em demonstrar apoio para Kesha. Naquela época, fãs e outras celebridades criaram o movimento #FreeKesha (liberdade para Kesha). O caso chegou ao fim no começo deste ano, quando eles chegaram a um acordo.