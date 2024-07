Sertanejo segue como o gênero mais ouvido por brasileiros, aponta ranking

A cantora Lauana Prado lidera ranking de músicas mais ouvidas nas plataformas de streaming no primeiro semestre com medley que inclui 'Escrito nas Estrelas' Foto: Universal Music Group / Divulgação

O sertanejo segue como o gênero brasileiro mais ouvido nas plataformas de streaming, como aponta ranking das 50 faixas mais ouvidas no primeiro semestre. Dos 10 artistas mais reproduzidos, 8 são do estilo. O levantamento foi realizado pela Pro-Música, entidade que representa gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil, e contempla o consumo de música em plataformas de streaming como Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster.

A faixa faz parte do álbum ao vivo Raiz (2022), em que Lauana apresenta músicas consagradas do sertanejo romântico em arranjos contemporâneos. O trabalho foi indicado ao Grammy Latino em 2023.

Sertanejo em evidência

Na sequência do ranking estão Zé Neto e Cristiano com Barulho Do Foguete.

Não é de hoje que o sertanejo se destaca em listas semelhantes entre os gêneros mais ouvidos. Neste ano, o gênero também foi destaque entre os mais ouvidos nas rádios.

Também merece destaque a presença de mulheres da música sertaneja no topo entre as mais ouvidas. Marília Mendonça, que abriu alas para o feminejo, segue entre as mais ouvidas após sua morte, em 2021, graças ao repertório de inéditas deixado pela cantora. Em 2022, ela foi a mais ouvida do ano no Spotify. Em 2023, foi a vez da jovem Ana Castela, conhecida como “boiadeira”. As duas aparecem novamente na lista deste ano - Marília, com Leão, no 33º lugar, e Ana Castela com três faixas: Ram Tchum (34º), Solteiro Forçado (37º) e Nosso Quadro (39º).

Publicidade

Funk e ritmos nacionais

Alem do sertanejo, o funk também figura no pódio: Let’s Go 4, de Mc Davi, Mc Don Juan, Mc Kadu, Mc GH Do 7, Mc GP e TrapLaudo, de Mc IG, Mc PH, Mc Ryan SP & Mc Luki, ficaram com a terceira e quarta posições, respectivamente.

Outra característica que o ranking reforça é a presença exclusiva de músicas nacionais na lista. O trap brasileiro, inclusive, vem ganhando destaque entre as mais ouvidas.

Confira a lista completa abaixo: