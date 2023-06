Sertanejo Victor Hugo, da dupla com Diego, é internado às pressas e adia show para o ano que vem

O sertanejo Victor Hugo, da dupla com Diego, passou por uma cirurgia e precisou adiar o show que faria em Capinópolis, cidade em Minas Gerais, para o ano que vem. Segundo um comunicado publicado no perfil oficial da dupla no Instagram, o cantor teve de ser internado às pressas após sentir fortes dores abdominais e ser diagnosticado com cálculos na vesícula biliar.

Victor Hugo, da dupla com Diego, teve de ser internado às pressas para retirar cálculos na vesícula biliar. Foto: Instagram/@diegoevictorhugo/Reprodução

Os sintomas começaram a ser sentidos quando o artista se apresentou em Valparaíso, em Goiás. As dores se intensificaram enquanto estava a caminho de Alvorada, no Tocantins, para um show, o que fez com que Victor tivesse de retornar a Uberlândia, em Minas Gerais, para ser internado.

Ele foi substituído pelo cantor Vitinho Imperador na apresentação que faria em Alvorada e pela dupla Netto e Henrique na que faria em Itaberaí, cidade em Goiás. O show marcado para a última sexta, 16, em Capinópolis, porém, teve de ser remarcado para o dia 16 de junho de 2024.

Após o comunicado, o cantor apareceu nas redes sociais da dupla para informar que a cirurgia foi bem sucedida. “Obrigado pelo carinho e por todas as mensagens de apoio. [...] Agora é descansar e me reestabelecer para voltar o mais rápido possível aos palcos”, escreveu Victor Hugo.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais