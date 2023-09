Setlist da Bebe Rexha no The Town 2023: veja quais músicas devem estar no show

A artista Bebe Rexha será uma das últimas cantoras a se apresentar neste domingo, 3, no festival The Town. Dona de sucessos radiofônicos, como I’m Good (Blue), a cantora-compositora promete um show pop vibrante.

Bebe Rexha se apresenta a partir das 20h25, no palco Skyline – o principal do evento. Ela canta pouco antes de Bruno Mars, headliner do dia. Veja quais músicas Bebe vem tocando em seus shows e poderá tocar neste domingo:

Bebe Rexha fará um dos últimos shows do dia no palco Skyline Foto: EDUARDO MUNOZ / REUTERS

Possível setlist de Bebe Rexha no The Town