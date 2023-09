Setlist da Joss Stone no The Town 2023: veja quais músicas devem estar no show

A cantora Joss Stone, que irá substituir Liam Payne no megafestival The Town, se apresenta no fim da tarde no próximo dia 7. A britânica é conhecida por passear entre o soul e o R&B, com uma potente voz rouca que embalou seus sucessos nos anos 2000.

Além de canções famosas como Super Duper Love e Right To Be Wrong, Joss tem o hábito de cantar clássicos do soul e reggae, com o auxílio de uma habilidosa banda. Ela se apresenta às 18h15, no palco Skyline.

Joss Stone se apresenta no The Town no dia 7 de setembro, substituindo o cantor Liam Payne Foto: Reprodução/Instagram/@jossstone

Provável setlist da Joss Stone no The Town