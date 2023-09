Setlist de Luísa Sonza no The Town 2023: veja quais músicas ela vai cantar no show

Luísa Sonza, que acaba de lançar o álbum Escândalo Íntimo, é o assunto do momento. Prestes a estrear uma nova turnê, a cantora será uma das atrações do megafestival The Town, neste domingo, 3; com um show no maior palco do evento, ela contou ao Estadão que fará uma apresentação “dançante, de BPM alto”.

Luísa Sonza abre o palco Skyline no próximo domingo, 3, no The Town Foto: PILAR OLIVARES / REUTERS

Setlist de Luísa Sonza no The Town

Intro-Carnificina Mulher do Ano Luisa Manequim Dona Aranha Braba Interlúdio Principalmente me sinto Arrasada Surreal Penhasco 1 Penhasco 2 Inter Straw+Campo de Morango+Café da Manhã Sentadona Cachorrinhas Mamacita Fala Hotel Caro Fala Melhor Sozinha + Chico Anaconda + Atenção + Modo Turbo Lança Menina