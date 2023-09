Setlist do Post Malone no The Town 2023: veja quais músicas ele tocou

O artista norte-americano Post Malone, dono de hits como Sunflower e Congratulations, é o principal nome deste sábado, 2, do megafestival The Town. Ele foi responsável por um show contagiante no Rock in Rio em 2022, que reuniu milhares de fãs, e agora voltou com um novo repertório.

O cantor está em uma série de shows para o disco Twelve Carat Toothache, um de seus trabalhos mais queridos de público e crítica. Post encerrou o dia de festival com uma apresentação empolgada no palco Skyline.

TB SAO PAULO SP 02/09/2023 CADERNO 2 - THE TOWN 2023/ POST MALONE - O cantor Post Malone se apresenta no Palco Skyline durante o festival The Town 2023. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO

Setlist de Post Malone no The Town: