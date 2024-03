Setlist do Blink-182 no Lollapalooza 2024: veja quais músicas devem estar no show

Headliner da noite, o grupo Blink-182 é um dos principais nomes do Lollapalooza 2024. A banda de pop punk encerra a programação desta sexta-feira, 22, se apresentando no palco Budweiser a partir das 21h30.

Pela primeira vez no Brasil, o grupo é muito aguardado pelos fãs, principalmente após cancelar sua participação no festival em 2023. Veja quais músicas devem estar no setlist:

Blink-182 Foto: Sony Music/Divulgação

Provável setlist do Blink-182 no Lollapalooza