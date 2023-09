Setlist do Foo Fighters no The Town 2023: veja quais músicas eles tocaram no show

A banda Foo Fighters, que se apresentou às 23h, foi a headliner do sábado, 9, no megafestival The Town. O grupo se apresentaria em São Paulo no Lollapalooza, em 2022, quando aconteceu a trágica morte do baterista Taylor Hawkins. O show do Foo Fighters neste sábado foi o primeiro no Brasil desde então.

O repertório contou com clássicos da banda, que se apresenta em nova formação com o baterista Josh Freese. O novo integrante, que foi anunciado em junho, é um amigo pessoal de Dave Grohl e tocaria ainda este ano com o The Offspring, mas “limpou a agenda” para a turnê com o Foo Fighters.

O grupo também tocou algumas faixas de seu disco mais recente, But Here We Are.

Foo Fighters é o headliner do dia no The Town Foto: GAELEN MORSE / REUTERS

Setlist do Foo Fighters no The Town 2023