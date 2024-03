Setlist do Kings of Leon no Lollapalooza 2024: veja quais músicas devem estar no show

O grupo Kings of Leon, se apresenta neste sábado, 23, no Lollapalooza 2024. A banda alternativa, conhecida por sucessos do fim dos anos 2000 como “Use Somebody” e “Sex on Fire”, foi anunciada após o cancelamento do show do Paramore no festival.

O show acontecerá a partir das 21h, no Palco Budweiser. Veja a provável lista de músicas no show:

Kings of Leon Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Provável setlist do Kings of Leon no Lollapalooza