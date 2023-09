Setlist do Maroon 5 no The Town 2023: veja quais músicas eles tocaram no show

O grupo Maroon 5, uma das bandas pop mais famosas do mundo, foi headliner do dia 7 no megafestival The Town. O quinteto esteve no Brasil em turnê solo, em 2022, e agora retornou com repertório atualizado, repleto de sucessos.

Com setlist extenso, a banda fez showcom faixas que fizeram parte da história do grupo ao longo de seus 29 anos de carreira. Estiveram presentes hits como This Love e Sugar, além de algumas versões de músicas de outros artistas. A apresentação aconteceu a partir das 23h, no palco Skyline.

Maroon 5 é um dos headliners do megafestival The Town Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Setlist do Maroon 5 no The Town 2023