Setlist da SZA no Lollapalooza 2024: veja quais músicas devem estar no show

A cantora SZA, grande nome do pop e R&B norte-americano, se apresentará neste domingo no Lollapalooza 2024. O show será no palco Budweiser, a partir das 21h30.

A cantora, que veio pela primeira vez ao Brasil, deve apresentar vários de seus sucessos, como “Love Galore”, “Supermodel” e “Kill Bill”. Veja a provável lista de músicas:

SZA Foto: Amy Harris/Invision/AP

Provável setlist de SZA no Lollapalooza