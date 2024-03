Setlist do Titãs no Lollapalooza 2024: veja quais músicas devem estar no show

O “Titãs Encontro”, show que reúne a banda com Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto, é a última apresentação deste sábado no Lollapalooza 2024.

O repertório deve contar com canções queridas da banda, como “Sonífera Ilha” e “Epitáfio”. A apresentação começa às 22h35, no palco Samsung Galaxy. Veja a provável lista de músicas no show:

Titãs Encontro Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Provável setlist do Titãs no Lollapalooza