Setlist do Evanescence no Rock in Rio 2024; veja quais músicas estarão no show

Com hits que embalaram a adolescência de muitos nos anos 2000, a banda de rock alternativo Evanescence se apresenta neste domingo, 15, no Palco Mundo do Rock in Rio 2024. Liderado pela vocalista Amy Lee, o grupo se apresentou em quatro cidades brasileiras em 2023, mas agora retorna ao País para uma apresentação no dia dedicado ao rock no festival.

O Evanescence deve fazer um show semelhante ao que fez no Rock in Rio Lisboa, em junho deste ano. Na ocasião, tocou mais músicas do disco de estreia Fallen, que completou 20 anos em 2023 e ganhou edição remasterizada, mas também mesclou hits mais recentes e de outros álbuns.

Veja a provável setlist:

Amy Lee durante show do Evanescence no Allianz Parque, em São paulo, em 2023. Foto: Stephan Solon/Divulgação

Provável setlist do Evanescence no Rock In Rio 2024: