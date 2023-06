Shakira revela a revista que descobriu traição do Piqué enquanto o pai estava internado na UTI

Um ano após anunciar o divórcio com o jogador de futebol Gérard Piqué, a cantora colombiana Shakira contou em entrevista à revista People en Español, nesta segunda-feira, 26, que descobriu a traição logo após seu pai, William Chadid, ter dado entrada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) devido a uma grave queda.

“Tudo aconteceu de uma vez. Meu mundo caiu. Eu estava descobrindo pela imprensa que havia sido traída enquanto meu pai estava na UTI”, declarou. A artista contou ainda que pensou que não iria sobreviver às dificuldades.

“O homem que eu mais amei na minha vida, meu pai, estava me deixando quando eu mais precisava dele. Eu não podia falar com ele, ou pedir ao meu melhor amigo o conselho de que tanto precisava”, desabafou. Shakira ressalta, no entanto, que a recuperação de seu pai tem sido lenta e difícil, mas elogiou sua força.

“Ele superou a COVID uma vez, dois acidentes, uma pneumonia e cinco cirurgias — tudo isso aos 91 anos, em menos de seis meses. Meu pai é o maior exemplo de resiliência, e minha mãe está ao seu lado dia e noite”, frisou.

“Ambos têm sido um reflexo daquele sonho que não se tornou realidade para mim. Mas espero que sejam modelos para meus filhos de amor, de paciência nos relacionamentos, de devoção absoluta e entusiasmo pela vida.”

Lançamentos

Continua após a publicidade

Na entrevista, a cantora enfatizou estar animada para lançar novas músicas, que costumam refletir os sentimentos e emoções de cada etapa da vida da artista.

“Passei por negação, raiva, dor, aceitação, luto, esperança, decepção, esperança de novo, excitação. Tantas emoções e sentimentos que às vezes parecem misturados, que não pareciam poder coexistir dentro de mim, que eu consegui me desvendar apenas por meio de minhas canções, para me entender melhor”, disse. “Não para me explicar ou me justificar, apenas para me entender e me tolerar.”